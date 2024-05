Mbappé : Le Real Madrid prend un coup de pression !

La rédaction

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Kylian Mbappé s’apprête à rejoindre le Real Madrid. Le club espagnol pourrait d’ailleurs compromettre la participation du Français aux prochains Jeux olympiques de Paris. Président de la République, Emmanuel Macron a affirmé ce jeudi avoir mis un coup de pression au club madrilène à ce propos.

L’heure n’est plus aux suppositions. Après sept saisons passées au PSG, Kylian Mbappé s’apprête à réaliser son plus grand rêve en rejoignant le Real Madrid. L’attaquant de 25 ans quittera le club parisien à l’issue de son contrat en juin prochain, et tout indique que le club madrilène sera sa future destination. Mais la « Casa Blanca » pourrait compromettre la participation de Mbappé aux Jeux olympiques de Paris 2024.

« J'ai toujours dit que les JO à Paris seraient un événement spécial »

Or, ces JO en France, Kylian Mbappé n’a cessé d’affirmer qu’il souhaitait les jouer. « J'ai toujours dit que les JO à Paris seraient un événement spécial et que je voulais y être. Est-ce que mon ambition a changé ? Non. La décision finale appartient toujours à la même personne. Je ne peux pas me prononcer » , lâchait ce dernier au mois de mars. Néanmoins, le Real Madrid aurait d’ores et déjà averti la FFF qu’aucun de ses footballeurs ne serait autorisé à y prendre part d’après le journal l’Equipe .

« J'ai mis le maximum de pression à son soi-disant futur club »