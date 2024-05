Mercato : Deux départs imminents au RC Lens ?

Arnaud De Kanel

Le RC Lens a été divisé par différentes tensions en interne qui sont venues perturber le bon déroulement de la saison. L'heure est donc au changement pour les Sang et Or qui veulent notamment réorganiser le sportif cet été. Une réorganisation qui devrait pousser vers la sortie deux hommes en poste.

Cruelle désillusion pour le RC Lens, coiffé sur le fil par l'OL pour la sixième place qualificative pour la Ligue Europa. Mais quand on regarde comment avait démarré cette saison, les Sang et Or s'en tirent plutôt bien. Afin de retrouver sa place sur le podium, le club artésien a prévu une grande réorganisation. Des arrivées sont prévues et elles entraineront de ce fait des départs. Deux semblent même se préciser.

Hébert et Peyrusqué débarqués ?

D'après les informations de L'Equipe , le RC Lens souhaiterait réorganiser son secteur sportif de manière pyramidale avec, à sa tête, un directeur sportif, et deux adjoints. Pour ce qui est du poste de directeur sportif, Grégory Lorenzi et Florian Maurice sont ciblés. L'un des deux adjoints de cette structure devrait arriver en provenance de l'extérieur selon le quotidien sportif, ce qui confirme que Frédéric Hébert et Romain Peyrusqué sont sur la sellette.

Une arrivée est prévue