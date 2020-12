Formule 1

Formule 1 : La grande annonce de Fernando Alonso sur Mercedes !

Publié le 17 décembre 2020 à 12h35 par T.M.

Alors que Fernando Alonso fera son retour en Formule 1 la saison prochaine, le pilote Renault s’attend à voir encore et toujours les Mercedes dominer la concurrence.

En Formule 1, les années se suivent et se ressemblent. En effet, encore une fois, c’est Lewis Hamilton qui a été sacré champion du monde et c’est Mercedes qui a remporté le titre constructeurs. Face à la concurrence, les Flèches d’Argent n’ont laissé que quelques miettes, Hamilton et Valtteri Bottas ayant dominé de bout en bout la saison. Et cela ne devrait pas changer. Bien que Max Verstappen pousse derrière les Mercedes, la domination pourrait toujours perdurer. C’est ce que croit d’ailleurs Fernando Alonso.

« Ils gagneront encore en 2021 »