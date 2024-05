Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour cette opération surprise ?

Benjamin Labrousse

A la recherche des plus grands talents du football mondial, le PSG s’était récemment intéressé à la piste Pau Cubarsi. Défenseur central de 17 ans, le jeune international Espagnol rayonne avec le FC Barcelone, et vient de prolonger son contrat au sein du club catalan. Néanmoins, un transfert de Cubarsi pourrait potentiellement être réalisable cet été selon certains observateurs.

L’été s’annonce animé au PSG. Le club de la capitale va tenter de se renforcer à tous les postes, et notamment en défense centrale. Si comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leny Yoro (LOSC) est une priorité pour les dirigeants parisiens, ces derniers pourraient également se laisser tenter par Pau Cubarsi.

Mbappé : Le PSG a fait une erreur fatale ? https://t.co/5a6BAlYNYY pic.twitter.com/Hfd8kMvzLk — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Le PSG lorgne Pau Cubarsi

Ces derniers mois, la presse espagnole a fait état d’un intérêt du PSG à l’égard du très jeune défenseur de 17 ans évoluant du côté du FC Barcelone. Néanmoins, ce dernier a signé ce jeudi une onéreuse prolongation de contrat jusqu'en 2027, assorti d'une clause libératoire de 500M€. Mais à en croire les dernières indiscrétions du journaliste Neil Jones, Barcelone pourrait être tenté de le vendre cet été.

« Leur situation financière délicate pourrait leur permettre de forcer »