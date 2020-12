Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton reçoit un soutien de taille !

Publié le 18 décembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Récemment sacré champion du monde de Formule 1 pour la septième fois de sa carrière, Lewis Hamilton a reçu un bel hommage de la part de Ross Brawn, directeur technique et sportif de la Formule 1.

Au terme d'une saison dominée de bout en bout, Lewis Hamilton est définitivement entré dans l'histoire de la Formule 1 et du sport automobile en décrochant son septième titre de champion du monde des pilotes. Le pilote britannique n'a une nouvelle fois pas eu de réel opposant cette année. Max Verstappen ayant une monoplace moins performante avec Red Bull, Valtteri Bottas était le seul rival potentiel de Lewis Hamilton, mais le finlandais n'a pas tenu sur la durée. En décrochant son septième titre, le pilote Mercedes a rejoint Michael Schumacher au sommet du palmarès de la Formule 1, et devrait tout faire pour dépasser le record de son homologue allemand la saison prochaine, alors qu'une prolongation avec Mercedes pour la saison 2021 semble de plus en plus proche. En maintenant son hégémonie tout au long de la saison, Lewis Hamilton a une nouvelle fois fait l'unanimité. Ross Brawn n'a ainsi pas hésité au moment de révéler le pilote de la saison selon lui.

« Il a prouvé ce que nous savions déjà : c’est un pilote vraiment exceptionnel »