NBA : Dans l’histoire, cette star menace LeBron James et Michael Jordan !

Benjamin Labrousse

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Nikola Jokic a été sacré MVP (meilleur joueur de la saison régulière) pour la troisième fois en quatre ans. Dans l’histoire, le pivot des Nuggets de Denver rejoint un cercle très fermé de légendes de la NBA, et se rapproche à seulement 29 ans de LeBron James ou encore de Michael Jordan concernant cette belle récompense. Explications.

Quelques jours après le sacre de Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) en tant que Rookie de l’année, et celui de Rudy Gobert (Timberwolves du Minnesota) en tant que défenseur de l’année, Nikola Jokic a été sacré MVP. Sans grande surprise, le Serbe des Nuggets de Denver a obtenu son troisième sacre de meilleur joueur de la saison, devant Shai Gilgeous-Alexander (Thunder d’Oklahoma City) et Luka Doncic (Mavericks de Dallas), et entre désormais dans un cercle ultra-restreint au niveau des légendes de la NBA.

Nikola Jokic à jamais dans l’histoire

Avec un troisième titre de MVP en seulement quatre ans, « The Joker » a ainsi rejoint des légendes telles que Larry Bird, Magic Johnson, et Moses Malone, toutes sacrées à trois reprises meilleur joueur de la saison régulière. Âgé de 29 ans, Nikola Jokic peut clairement viser un nouveau titre individuel lors des prochaines saisons, et pourrait ainsi rejoindre LeBron James et Wilt Chamberlain, tous deux vainqueurs à quatre reprises du trophée de MVP…

Jokic peut viser Jordan, le basket américain en grand péril ?

Mais ce n’est pas tout, Jokic pourrait potentiellement atteindre le stade des cinq titres et ainsi rejoindre l’illustre Michael Jordan ! Bill Russell détient également cinq sacres de MVP tandis qu’avec six titres, Kareem Abdul-Jabbar détient le record ultime. Par ailleurs, le basket européen continue de marquer l’histoire de la NBA. Cela fait désormais six ans qu’un basketteur américain n’a plus remporté le trophée de MVP, et ce en raison des deux titres de Giannis Antetokoumpo (2019-2020, 2020-2021), et celui de Joel Embiid en 2022-2023.