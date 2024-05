Tennis : Nadal est de retour, exploit en vue ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la compétition il y a trois semaines à Barcelone, Rafael Nadal est présent à Rome cette semaine pour la dernière fois de sa carrière. Le Majorquin dispute en ce moment sa dernière saison sur le circuit ATP et il voudrait bien être assez compétitif pour réaliser de grandes choses. Ce jeudi, pour son premier tour, il affronte le qualifié belge Zizou Bergs avant de peut-être frissonner à nouveau.

Jusqu'où Rafael Nadal pourra-t-il aller lors de cette saison sur terre battue ? En attendant de savoir s'il participera à Roland-Garros, l'ancien numéro 1 mondial va jouer un tournoi très important à Rome puisque cela va déterminer s'il est vraiment en mesure de se battre pour le titre à Paris. Jeudi, c'est le modeste qualifié Zizou Bergs qui se met sur sa route et en cas de victoire, il défiera Hubert Hurkacz, son premier top 10 depuis son retour.

Dernier combat romain

Présent à Rome cette semaine, Rafael Nadal revient sur des terres connues puisqu'il a remporté le tournoi à 10 reprises. Il a toujours très bien figuré sur le sol italien et l'édition 2024 marque sa dernière apparition. Après avoir dit au revoir au public madrilène après sa défaite en huitièmes de finale, il sait que tout n'est pas encore fini et il veut aller plus loin que Rome. En ce moment, c'est surtout son corps qui est très surveillé, lui qui doit absolument éviter une nouvelle rechute.

Tennis : Une polémique éclate, Nadal sort du silence https://t.co/SuSchdq2ER pic.twitter.com/JZqW4vLQdQ — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

Pas de douleurs

Passé régulièrement par la case infirmerie depuis deux ans, Rafael Nadal rejoue au tennis en ce moment avec une grande satisfaction : celle de ne pas ressentir de douleurs après un match. C'est déjà une victoire pour celui qui ne pouvait pas servir il y a un mois à cause de ses abdominaux. « Quand je parle de retraite, ce n’est pas parce que je ne suis plus heureux de jouer au tennis ou que je ne me sens pas assez compétitif. Il s’agit du fait que mon corps n’était pas capable de jouer plusieurs semaines d’affilée, n’était pas capable de me permettre de m’entraîner et d’apprécier les entraînements au quotidien... » confie-t-il avant son entrée en lice.

Un parcours éblouissant ?

Actuellement en train de se battre face à Zizou Bergs, Rafael Nadal défiera Hubert Hurkacz s'il parvient à gagner. Il progresse de jour en jour tant bien physiquement que tennistiquement et on est en droit de penser qu'il pourrait réussir à battre le Polonais. Malgré tout, il s'agit de son premier match face à un membre du top 10 (9ème) depuis longtemps et même face à un gros serveur pas adepte de la surface, cette victoire signifierait beaucoup, en plus de lui ouvrir le tableau pour la suite des événements.