Formule 1

Formule 1 : Ferrari revient sur sa décision pour Sebastian Vettel !

Publié le 19 décembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Après 6 années en commun, Sebastian Vettel a été remercié par Ferrari. L’écurie italienne souhaite redonner un élan à son équipe sans le quadruple champion du monde.

Sebastian Vettel et Ferrari, c’est de l’histoire ancienne. Le champion du monde 2010, 2011, 2012 et 2013 ne faisait plus partie des plans de la Scuderia. À 33 ans, Sebastian Vettel a d'ailleurs traversé la saison 2020 dans l'anonymat le plus complet et a terminé 13e du classement des pilotes. Pour cette raison, les dirigeants de Ferrari ont décidé de miser sur Carlos Sainz Jr afin d’occuper leur seconde monoplace l’année prochaine. Si Carlos Sainz Jr s’émerveille déjà de sa nouvelle écurie, Sebastian Vettel a rejoint l’équipe britannique, Aston Martin. Un nouveau chapitre pour chaque partie.

« La décision que nous avons prise a été la bonne »