Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Ricciardo se jauge par rapport aux meilleurs !

Publié le 18 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

En signant deux podiums cette saison, Daniel Ricciardo a permis à Renault de retrouver les sommets. Interrogé sur un classement personnel des meilleurs pilotes de la saison, l’Australien se place sur le podium en bonne compagnie.

Après une première saison chez Renault globalement décevante, Daniel Ricciardo a retrouvé des couleurs en 2020 ! Avec deux podiums à son actif, l’Australien s’est hissé au 5e rang du championnat du monde, tout de même loin derrière le trio de tête. Qu’à cela ne tienne, le pilote de 31 ans quitte le constructeur français avec le sentiment du devoir accompli, avant de se lancer un nouveau défi en 2021 sous le joug de McLaren. Dans des propos rapportés par F1i.fr , Daniel Ricciardo s’est risqué à un classement des meilleurs pilotes de la saison, et se place dans le top 3, derrière Max Verstappen et Lewis Hamilton.

« Beaucoup de gens ont grimpé d’un niveau »