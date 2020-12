Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz Jr s’enflamme pour ses débuts chez Ferrari

Publié le 19 décembre 2020 à 9h35 par La rédaction

Pour sa huitième saison au volant d’une Formule 1, Carlos Sainz Jr va découvrir la Scuderia Ferrari. Et l'Espagnol est déjà sous le charme de sa nouvelle écurie.

Après Torro Rosso, Renault et McLaren, Carlos Sainz Jr sera engagé en Formule 1 avec une quatrième écurie l’an prochain, et pas des moindres : Ferrari. Si l’écurie dirigée par Mattia Binotto n’a pas connu les résultats escomptés en 2020, la marque italienne a choisi de se séparer de son quadruple champion du monde, Sebastian Vettel, et de faire confiance au pilote espagnol de 26 ans, Carlos Sainz Jr. Alors qu’il fera équipe avec Charles Leclerc en 2021, l'Espagnol s’est déjà montré subjugué par ses premiers pas dans sa nouvelle écurie.

« Je suis totalement revigoré pour ce nouveau défi »