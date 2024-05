PSG : Il balance sur les «conneries» de Luis Enrique

Alexis Brunet

Le PSG ne verra pas une nouvelle finale de Ligue des champions. Le club de la capitale a dû s'arrêter au stade des demi-finales, battu deux fois par le Borussia Dortmund. Les Parisiens n'ont pas réussi à renverser la tendance et certains ont déçu. Mais Luis Enrique est aussi responsable de cet échec, selon certains.

Avant d'affronter le Borussia Dortmund en demi-finale de Ligue des champions, le PSG se voyait déjà en finale. Malheureusement, les Parisiens n'ont pas réussi à assumer leur statut de favori sur le terrain, malgré un grand nombre d'occasions. Mais pour Édouard Cissé, interrogé par Le Parisien , Luis Enrique aurait une grande part de responsabilité dans cet échec. « Un entraîneur, on peut le comparer à un joueur retraité. C’est maladif, il a besoin de trouver des choses et quand c’est l’ego qui le guide, ça lui fait faire des conneries. Je serais surpris qu’un mec comme lui qui a tout gagné agisse de la sorte. J’avais du mal à croire à cette théorie, mais en voyant ses choix, je me pose des questions. Et je me dis qu’elle n’est pas si farfelue cette théorie… »

«Je n’ai pas compris sa composition»

Édouard Cissé reproche notamment à Luis Enrique sa composition d'équipe. L'ancien milieu de terrain du PSG ne comprend pas pourquoi le coach parisien a décidé de remplacer Bradley Barcola par Gonçalo Ramos. « Je n’ai pas compris sa composition et notamment la titularisation de Ramos alors que son trio Barcola-Mbappé-Dembélé était installé. Est-ce que du temps de Barcelone, tu aurais mis Neymar, Suarez ou Messi sur le banc lors d’une demi-finale de Ligue des champions ? Tu as besoin d’avoir des certitudes, surtout à ce moment de la saison, mais Luis Enrique a encore décidé de changer. »

Mercato : Le PSG relance un gros coup à 58M€ ! https://t.co/c6H6HkASfO pic.twitter.com/K63CsutTaY — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

Danilo aurait dû être titulaire selon Cissé