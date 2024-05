Luis Enrique : Riolo dévoile l’entraîneur qu’il voulait au PSG

Thibault Morlain

Christophe Galtier ne sera resté qu’un an sur le banc du PSG. En effet, l’été dernier, le club de la capitale a décidé de changer d’entraîneur et la confiance a été donnée à Luis Enrique. Un bon choix quand on voit les résultats de Paris cette saison. Pour autant, aux yeux de Daniel Riolo, il fallait choisi un autre entraîneur et a donné le nom en direct.

Ayant fait le choix de se séparer de Christophe Galtier l’été dernier, le PSG avait donc entamé le processus pour nommer un nouvel entraîneur. Et finalement, le choix s’est ainsi porté sur Luis Enrique. Mais d’autres profils avaient été étudiés par le club de la capitale. L’option Thiago Motta avait alors été évoquée. L’Italien n’est finalement pas revenu au PSG. Au grand dam de Daniel Riolo.



« Thiago Motta aurait la meilleure des choses possibles pour le PSG »

Daniel Riolo a énormément de mal avec Luis Enrique. Et c’est pour cela qu’il a annoncé lors de L’After Foot que le PSG aurait dû nommer Thiago Motta : « J’aurais toujours un problème avec Luis Enrique. Il me fera toujours peur sur ses inventions. Je maintiens que Thiago Motta aurait la meilleure des choses possibles pour le PSG et qu’on a encore raté le coche là-dessus ».

« C’est un entraîneur banal »