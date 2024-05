Mercato : Le PSG lâche 50M€, «ce n’est pas un crack»

Thibault Morlain

Trouver un accord avec l’OL n’aura pas été facile, mais finalement, le PSG a réussi à boucler le transfert de Bradley Barcola lors du dernier mercato estival. Le club de la capitale n’a pas hésité à dépenser 50M€ pour cette opération et ainsi attirer l’espoir français. Mais alors que certains s’enflamment pour Barcola, Daniel Riolo est loin de partager cet avis.

A 21 ans, Bradley Barcola a réalisé des derniers mois très intéressants sous le maillot du PSG. L’ancien de l’OL s’est imposé comme un titulaire sous les ordres de Luis Enrique et ça s’est emballé pour l’attaquant français. Mais voilà que tout cet engouement autour de Barcola n’a pas forcément plu à Daniel Riolo, qui a appelé à plus de mesure…



Cela fait maintenant plusieurs mois que Daniel Riolo n’est pas tendre quand il s’agit de parler de Bradley Barcola. Et voilà qu’après l’élimination du PSG en Ligue des Champions, au micro de L’After Foot , il en a rajouté une couche, lâchant : « Barcola c’est encore Bambi. Il ne faut pas se précipiter. C’est toujours la même histoire ».

