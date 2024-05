Mercato - PSG : La presse italienne annonce le successeur de Luis Enrique ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Éliminé en demi-finale de la Ligue des champions par le Borussia Dortmund ce mardi soir, Luis Enrique peut dormir tranquille. Le coach espagnol conserve la confiance de ses dirigeants et devrait être présent sur le banc la saison prochaine. Mais la presse italienne vient relancer son avenir en annonçant que le PSG avait contacté un autre technicien en vogue.

« C ’est quoi cette question honnêtement…honnêtement ? Vous comprenez le foot ?. » Questionné sur l'avenir de Luis Enrique après l'élimination de son équipe en Ligue des champions ce mardi soir, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas caché son agacement. S'il n'a rien laissé transparaître devant les journalistes, le président du PSG affiche une confiance sans faille en coulisses. A priori, Luis Enrique devrait conserver son poste la saison prochaine. Il serait même question d'une possible prolongation selon les informations de L'Equip e. Mais en Italie, on annonce des contacts entre le PSG et un autre technicien.





Le PSG prépare déjà sa succession ?

A en croire le journaliste Fabio Caressa, le PSG aurait ouvert des discussions avec Thiago Motta, actuel coach de Bologne. « Au sujet de Thiago Motta, j'ai reçu des nouvelles selon lesquelles il n'y a plus de certitude, cela prendra peut-être un peu de temps. J'ai reçu des nouvelles selon lesquelles des rumeurs pourraient revenir en provenance de Paris » a-t-il déclaré sur le plateau de l’émission Sky Calcio Club. Selon lui, il y a une vraie possibilité de voir le club parisien se séparer de Luis Enrique après la défaite face au Borussia Dortmund.

La Juventus semble en pole dans ce dossier