Transferts - PSG : France 98 envoie Mbappé en Arabie Saoudite !

Thibault Morlain

Après 7 saisons passées au PSG, Kylian Mbappé s’apprêterait à faire ses valises. Ayant averti le club de la capitale qu’il ne prolongerait pas, l’international français partira libre d’ici quelques semaines. En ce qui concerne son futur club, rien d’officiel n’a encore été annoncé, mais tous les regards se tournent vers le Real Madrid. Pour autant, aux yeux de Marcel Desailly, Mbappé ferait mieux d’aller… en Arabie Saoudite.

Kylian Mbappé connait actuellement ses derniers moments en tant que joueur du PSG. Arrivant au terme de son contrat, l’international français va partir libre, vraisemblablement pour le Real Madrid. Mais est-ce pour autant le bon choix de carrière pour lui ? Ce n’est pas ce que pense Marcel Desailly, qui a alors conseillé une autre destination à Mbappé.

Le PSG moqué après son flop, la polémique éclate https://t.co/jULZhie529 pic.twitter.com/aRePbX9tT1 — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

« Je ne suis pas sûr que Madrid soit l’endroit parfait pour lui »

Sur le plateau de BeIN Sports , Marcel Desailly a pris position pour l’avenir de Kylian Mbappé. Et le champion du monde 1998 lui a alors conseillé de rejoindre plutôt l’Arabie Saoudite que le Real Madrid : « Il ne va pas rester, il sera libre de contrat cet été. Je l’ai déjà dit, je partirais dans un continent différent. Je ne suis pas sûr que Madrid soit l’endroit parfait pour lui. Il y a Vinicius sur le côté gauche, il y a Bellingham. Il ne sera pas le réel numéro 1 comme il le voudrait. En n’annonçant pas où il vit, il veut l’annoncer comme une star. Il doit y avoir une surprise ».

« J’irais en Arabie saoudite pour 350M€ pour un an »