Formule 1

Formule 1 : Après l’accident de Grosjean, Jean Todt affiche un souhait fort !

Publié le 20 décembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Un mois après l’accident de Romain Grosjean, qui a prématurément mis un terme à sa carrière en F1, Jean Todt planche sur les améliorations possibles en matière de sécurité.

Cette image avait fait le tour du monde, celle de Romain Grosjean en train de sortir des flammes de sa monoplace après un choc contre un rail de sécurité. Si Romain Grosjean a dû prématurément annoncer la fin de sa carrière à cause de ses brûlures aux mains, la Fédération Internationale d’Automobile, présidée par l’ancien patron de Michael Schumacher, Jean Todt, s’est tout de suite saisie du dossier. Alors que le pilote Français souhaite maintenant « aider les futures générations à être mieux protégées » , Jean Todt et ses équipes ne regardent pas seulement les accidents en Formule 1.

« Trop souvent, des pilotes se font tuer. Nous voulons mettre un terme à cela »