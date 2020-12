Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton rend hommage à Toto Wolff !

Publié le 20 décembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Depuis 8 ans, Lewis Hamilton est soutenu par Mercedes, et par son patron, Toto Wolff. Le Britannique a rendu un bel hommage au patron de son écurie.

Depuis 2013, Toto Wolff et Mercedes misent sur Lewis Hamilton au volant de leur monoplace. Le Britannique le leur rend bien puisqu’il vient d’égaler le record de Michael Schumacher avec 7 couronnes mondiales. À 35 ans, l’avenir de Lewis Hamilton dans l’écurie allemande n’est pas encore certain. Pourtant, Toto Wolff et Lewis Hamilton s’envoient à tour de rôle des compliments concernant leur gestion. De quoi laisser entendre une prochaine prolongation de Lewis Hamilton ? En tout cas, le champion Britannique a déclaré sa flamme à son patron, qui lui vient de prolonger son bail chez Mercedes..

« L’équipe est juste meilleure avec Toto »