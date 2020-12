Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton s’enflamme pour ce grand choix de Red Bull !

Publié le 19 décembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Red Bull vient d’officialiser l’arrivée de Sergio Pérez pour 2021. Lewis Hamilton se réjouit de voir le Mexicain rejoindre le premier concurrent de Mercedes.

Sans baquet pour 2021 jusque là, Sergio Pérez a finalement rejoint Red Bull Racing. Le Mexicain repousse Alexander Albon comme 3e pilote et sera donc le nouveau coéquipier de Max Verstappen. Cette saison, les monoplaces de l’écurie britannique ont été les premières rivales des Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Elles devraient toujours l’être l’an prochain. Mais malgré la rivalité, Lewis Hamilton s’est grandement réjouit de l’arrivée de Sergio Pérez chez Red Bull.

« J’étais si, si, si heureux d’entendre qu’il a été engagé »