PSG : Le Qatar a raté une légende !

Grand nom du football italien et mondial, Paolo Maldini s’est reconverti en dirigeant de génie raflant notamment un Scudetto en 2022 avec son club de toujours, l’AC Milan. Mais il aurait pu connaitre un autre projet, puisque dans un entretien publié par les canaux officiels de la Serie A, il a avoué être passé proche de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Depuis son arrivée à Paris, QSI s’est souvent tourné vers la Serie A pour se renforcer, de Zlatan Ibrahimovic à Milan Skriniar, en passant par Javier Pastore ou Edinson Cavani. Mais ça a été également le cas en coulisses, avec notamment un Leonardo qui a été l’architecte du premier PSG version qatari.

« Je n'ai jamais dit non au PSG »

Un autre grand nom du football italien aurait pu rejoindre le PSG ces dernières années... et pas des moindres ! Il s’agit en effet de Paolo Maldini, véritable légende de l’AC Milan et de la Squadra Azzurra. « Je n'ai jamais dit non au PSG, il y avait cette possibilité, j'ai rencontré Nasser Al Khelaifi deux fois, mais ensuite ça n'a jamais avancé et c'était très bien » a expliqué l’ancien défenseur transalpin, reconverti en dirigeant depuis 2019, dans un entretien accordé à Radio Serie A .

