Le PSG lâche 600M€, le fiasco est total

Eliminé contre le Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des champions, le PSG a laissé passer une incroyable opportunité de remporter sa première C1. Après le match retour, Walid Acherchour a d'ailleurs point du doigt la responsabilité de Luis Campos dont le mercato est un échec selon lui.

Mardi soir, le PSG a laissé passer l'opportunité de se hisser en finale de la Ligue des champions. Une élimination très frustrante contre le Borussia Dortmund qui ne cesse de faire parler. Et pour Walid Acherchour, l'un des responsables de cet échec se nomme Luis Campos, le conseiller sportif du club parisien.

Campos prend très cher pour son mercato

« Le responsable de cet échec, c’est un Luis, mais pas Luis Enrique, c’est Luis Campos. A un moment donné, son mercato à 600 millions d’euros depuis deux ans où il te ramène Christophe Galtier, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Fabian Ruiz, bon OK, il te ramène Vitinha, il a eu une bonne pioche sur 6 000, il ramène aussi Skriniar. Ce dernier n’est pas là, car il a une scoliose depuis 6 mois, mais on nous dit qu’il y avait une opportunité à faire, Lucas Hernandez, qui avait joué 18 matchs en trois ans au Bayern Munich », lance le journaliste au micro de Winamax TV avant d’en rajouter une couche.

«Une bonne pioche sur 6 000»