Mbappé : Soirée, fête… Riolo en rajoute une couche

Thibault Morlain

Passé à côté du match aller contre le Borussia Dortmund, Kylian Mbappé était très attendu pour le retour face aux Allemands. Mais alors que le PSG s’est fait éliminer aux portes de la finale de la Ligue des Champions, le numéro 7 parisien a une nouvelle fois était aux abonnés absents. De quoi passablement agacer Daniel Riolo, qui n’a pas hésité à en remettre une couche sur l’hygiène de vie douteuse de Mbappé cette saison.

D’apparence irréprochable, Kylian Mbappé n’aurait pas forcément le meilleur comportement pour un sportif de haut niveau en dehors des terrains. En effet, en octobre dernier, Daniel Riolo avait lâché de lourdes accusations sur la star du PSG, balançant alors : « Là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c'est dans les soirées. C'est le leader des plus grandes soirées de débauches à Paris en ce moment. C’est plus que problématique. Parce que les soirées que fait Mbappé en ce moment à Paris et la réputation qu'il est en train de se faire à Paris avec tous les gens qui parlent, il faudrait qu'il fasse très attention aux choses qui vont lui tomber sur la gueule. Attention à ce qu'il peut devenir ! Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne cette voie-là. C'est bizarre ce qu'il est en train de devenir. Bizarre ! ».



PSG : Mbappé dresse le «bilan» avant de partir ! https://t.co/HhN28rfXk9 pic.twitter.com/3E1gLInXDQ — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

« Sa forme physique est défaillante »

Suite à l’élimination du PSG en demi-finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund ce mardi soir, Daniel Riolo a remis une pièce dans la machine à propos des sorties de Kylian Mbappé. Pointant du doigt l’hygiène de vie de l’international français, il a ainsi expliqué lors de L’After Foot : « Mbappé n’est pas exempt de tout reproche cette saison sur son hygiène de vie, il est loin d’avoir été irréprochable. Sa forme physique est défaillante. Dès le match de Newcastle, j’avais dit qu’il commençait à trop sortir, on entend trop de chose de ce qui se passe dans Paris. Il avait commencé à avoir la tête à l’envers ».

« Ils l’ont flingué »