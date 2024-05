Le PSG reçoit un hommage inattendu... de Dortmund !

La rédaction

C’est un revers qui va faire très mal du côté du Paris-Saint Germain. Battu au Parc des Princes par le Borussia Dortmund en demi-finale retour de la Ligue des Champions, Paris ne fera pas le voyage à Wembley. Passés à côté de cette double confrontation, les joueurs de Luis Enrique ont néanmoins reçu les éloges d’Edin Terzic, coach du club allemand.

Quelle soirée tragique au Parc des Princes. Alors que l’ambiance était explosive avant le coup d’envoi, le silence a progressivement gagné les tribunes après l’ouverture du score de Mats Hummels en début de seconde période. Un but qui aura finalement condamné le Paris-Saint Germain à l’élimination, puisque l’équipe de Luis Enrique n’est pas parvenue à revenir dans la rencontre, malgré plusieurs situations chaudes. En conférence de presse d’après-match, Edin Terzic, coach du Borussia Dortmund, a fait l’éloge de l’écurie parisienne.

Terzic analyse sa victoire contre le PSG

Face aux journalistes, Edin Terzic a tenu à rappeler la qualité du PSG. Alors que Paris était annoncé favori de cette demi-finale, celui qui a coaché le Besiktas et West Ham a vanté les qualités de son adversaire du soir : « Je pense que le PSG voulait utiliser cette puissance qu’il a, spécialement en attaque, pour se qualifier pour la finale. C’était l’objectif principal. Ils ont perdu le match aller de justesse avec le résultat le plus serré que l’on puisse imaginer. Je pense donc qu’il était logique et légitime pour eux d’aborder le match retour avec beaucoup de confiance. Je pense que vous avez vu qu’on était très confiant aussi aujourd’hui. »

« Le PSG, une équipe exceptionnelle »