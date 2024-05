PSG : Zaïre-Emery répond cash et fait son mea culpa

Axel Cornic

Grande révélation de la première partie de saison, Warren Zaïre-Emery a gravi les échelons et s’est fait rapidement une place de titulaire au Paris Saint-Germain. Mais ses prestations ont commencé à être moins brillantes depuis quelques mois et face au Borussia Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions, on n’a toujours pas revu son meilleur visage.

La saison du PSG semble s’être terminée ce mardi soir, même s’il reste une finale de Coupe de France à disputer face à l’OL. Le titre de Champion de France en poche, les Parisiens semblaient avoir un boulevard jusqu’à la finale de Ligue des Champions... mais ils se sont finalement pris les pieds dans le tapis.

« C’est vrai que depuis janvier, ce ne sont pas mes meilleurs matches »

Titulaire dans l’entrejeu ce mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes, Warren Zaïre-Emery n’a pas vraiment brillé, un peu à l’image de ses sorties ces derniers mois. « C’est vrai que depuis janvier, ce ne sont pas mes meilleurs matches, maintenant je donne tout à chaque match » a confié d’après Foot Mercato le tout jeune milieu du PSG, en marge de la rencontre face à Dortmund.

« J’ai l’avenir devant moi et je vais revenir plus fort »