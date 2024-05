PSG : Zaïre-Emery s'exprime sur le cas Mbappé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune milieu de terrain du PSG, Warren Zaïre-Emery n'a pas pu empêcher la défaite des siens mardi soir en demi-finales de la Ligue des Champions. Face à Dortmund, le joueur de 18 ans a pourtant touché le poteau et en zone mixte, la déception était difficile à cacher. Il a aussi été interrogé sur son coéquipier Kylian Mbappé et veut rester positif pour la suite des événements.

Phénomène de précocité, Warren Zaïre-Emery ne sera pas tout de suite le grand héros du PSG en Ligue des Champions. Le natif de Montreuil engrange de l'expérience et cette défaite n'a pas ralenti son ambition débordante. Mais il faudra attendre l'année prochaine pour une nouvelle chance, ce qui ne sera pas forcément le cas de Kylian Mbappé...

Mbappé déçu pour sa dernière

Tête d'affiche du PSG, Kylian Mbappé a sûrement disputé sa dernière rencontre de Ligue des Champions avec le club de la capitale. « Il était déçu comme tout le monde, on voulait faire mieux et aller en finale de Ligue des Champions mais ça s’arrête là » a déclaré Warren Zaïre-Emery en zone mixte après la rencontre.

Nouveau projet sans Mbappé