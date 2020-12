Formule 1

Formule 1 : L’annonce retentissante de Toto Wolff sur son avenir !

Publié le 21 décembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Mercedes a mis fin au suspens concernant l’avenir de Toto Wolff cette semaine en le reconduisant à la tête de l’écurie. L’ancien pilote semble vouloir encore jouer un rôle très longtemps au sein de son équipe.

Sauf immense retournement de situation, Mercedes devrait repartir avec les mêmes hommes pour 2021. Alors que la prolongation de Lewis Hamilton ne serait qu’une question de jours, celle de Toto Wolff est désormais entérinée. Le constructeur allemand a annoncé dans la semaine que l’Autrichien conserverait son actuel poste à la tête de l’équipe pour encore trois ans. La fin d’un long feuilleton dont l’issue ne surprend finalement personne. Si les années Toto Wolff à la tête de Mercedes sont synonymes de succès, ce cercle vertueux ne semble pas prêt de s’arrêter si l’on écoute les propos du principal intéressés, relayés par NextGen Auto .

« Ce que je veux, c’est être avec Mercedes »