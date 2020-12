Formule 1

Formule 1 : Le clan Ferrari est déjà résigné pour 2021 !

Publié le 21 décembre 2020 à 10h35 par La rédaction

Après une saison 2020 décevante en bien des points, Ferrari tâchera de faire mieux la saison prochaine. De là à concurrencer de nouveau les Mercedes ? Pas selon Mattia Binotto qui estime l’écart trop important.

Les belles promesses démontrées par Ferrari en 2019 ne sont plus que poussière. Plombés par des soucis mécaniques à répétition et une monoplace défaillante, Charles Leclerc et Sebastian Vettel n’ont pas été une menace pour les Mercedes cette saison. Et bien que l’année prochaine ouvre un nouveau chapitre pour la Scuderia , avec Carlos Sainz Jr en lieu et place du quadruple champion du monde, il est difficile d’imaginer l’écurie italienne jouer de nouveau la gagne. Si Mattia Binotto a annoncé que son équipe se devait de redresser la barre, il n’estime cependant pas qu’elle pourra concurrencer des Mercedes trop fortes.

« Nous devons rester réalistes »