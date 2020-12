Formule 1

Formule 1 : Touche par le Covid-19, Lewis Hamilton raconte son calvaire !

Publié le 21 décembre 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 21 décembre 2020 à 20h38

Champion du Monde de Formule 1 pour la septième fois cette année, Lewis Hamilton a contracté le Covid-19 avant la fin de la saison. Le Britannique révèle ne pas avoir retrouvé son meilleur niveau depuis.

Le 6 décembre dernier, sur le circuit de Sakhir au Bahreïn, Lewis Hamilton n’était pas de la fête. Pour cause, le septuple champion du monde était positif au Covid-19. Outre l’absence de Romain Grosjean, celle de Lewis Hamilton avait aussi beaucoup fait parler. Notamment car le jeune pilote Williams, George Russell, l’avait remplacé dans le baquet de la Mercedes et avait été auteur de belles promesses. Si, depuis, Lewis Hamilton est redevenu négatif et a pu prendre part au dernier Grand Prix de la saison à Abu Dabi, il reste encore marqué par le virus.

« J’ai perdu quatre kilos lorsque j’ai eu le Covid »