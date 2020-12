Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas s’enflamme pour Sergio Pérez !

Publié le 20 décembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Après avoir cru pendant de longues semaines qu’il serait sans baquet en 2021, Sergio Pérez a finalement signé chez Red Bull. Valtteri Bottas voit d’un bon œil l’arrivée du Mexicain chez l’écurie concurrente.

Poussé vers la sortie par la signature de Sebastian Vettel chez Racing Point, Sergio Pérez ne savait pas de quoi son avenir serait fait. Mais les inquiétudes du Mexicain sont désormais loin derrière lui, depuis sa signature chez Red Bull en lieu et place d’un Alexander Albon jugé trop décevant par son écurie cette saison. Vainqueur de son premier Grand Prix cette année, le futur coéquipier de Max Verstappen aura fort à faire pour stopper l’hégémonie des Mercedes et de Lewis Hamilton. Ce dernier a d’ailleurs salué l’arrivée de « Checo » chez Red Bull, et ce samedi, c’est son camarade Valtteri Bottas qui a réagi à l’événement dans des propos rapportés par NextGen Auto .

« Sergio, un gars expérimenté, travailleur et constant »