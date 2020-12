Formule 1

Formule 1 : Pour battre Mercedes, Max Verstappen compte sur Sergio Perez !

Publié le 19 décembre 2020 à 20h35 par La rédaction

La décision est tombée, Alex Albon est évincé de Red Bull et sera remplacé par Sergio Perez la saison prochaine. Max Verstappen attend déjà beaucoup de son nouvel équipier, espérant notamment venir à bout des deux Mercedes.

Le jeu des chaises musicales est terminé. Depuis le remplacement de Sebastian Vettel par Carlos Sainz Jr. chez Ferrari, les écuries ont dû adapter leur paire pour la prochaine saison. Un quadruple champion du monde sur le marché est une opportunité unique et Racing Point en a profité en recrutant le pilote allemand. Sergio Perez s'est donc retrouvé sur le carreau, mais Red Bull a laissé planer le doute pour le prochain coéquipier de Max Verstappen. Malgré un dernier week-end étincelant, Alexander Albon n'a pas convaincu la firme du taureau ailé et devra donc laisser sa place à Checo . Vainqueur du premier Grand Prix de sa carrière à Sakhir, le pilote mexicain pourra ainsi prouver l'étendue de ses progrès dans une écurie de pointe. Son association avec le prodige néerlandais fait déjà saliver et même Lewis Hamilton s'attend à une énorme bataille entre Mercedes et Red Bull.

« J'espère que Checo poussera l'équipe vers l'avant et me maintiendra sur mes gardes »