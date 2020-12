Formule 1

Formule 1 : Sainz, Leclerc… Ferrari annonce la couleur pour la saison prochaine !

Publié le 20 décembre 2020 à 23h35 par La rédaction

La saison 2021 sera la première de Carlos Sainz Jr au volant d’une Ferrari. Pour Mattia Binotto, pas question de faire de l’Espagnol un numéro 2 derrière Charles Leclerc.

Après avoir bouclé le chapitre Sebastian Vettel sur une note décevante, Ferrari en ouvrira un nouveau avec Carlos Sainz Jr en 2021. L’Espagnol tentera de faire oublier le quadruple champion du monde, et débarque dans une Scuderia qui reste sur une saison frustrante, plombée par de nombreux soucis mécaniques. Reste à savoir si le désormais ex-pilote de McLaren s’accommodera à ses nouvelles couleurs, et surtout à son nouveau coéquipier Charles Leclerc. Les nombreux accrochages qui avaient émaillé la saison 2019 entre le Monégasque et Sebastian Vettel restent en mémoire chez Ferrari. De quoi inciter Mattia Binotto à prendre les devants sur la question de la concurrence, dans des propos rapportés par NextGen Auto .

« Ils auront des chances égales »