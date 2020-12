Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso s'enflamme totalement pour Carlos Sainz !

Publié le 20 décembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Alors qu’il vient de rejoindre Ferrari après deux ans passés chez McLaren, Carlos Sainz Jr semble faire l'unanimité dans les paddocks.

C’est un des mouvements majeurs de l’intersaison. Sebastian Vettel a été poussé vers la sortie par Ferrari et remplacé par Carlos Sainz Junior. L’Espagnol de 26 ans découvre donc la Scuderia après une 6e place au classement des pilotes en 2020. Son nouveau coéquipier, Charles Leclerc, n’avait déjà pas tari d’éloges à son encontre. « Je suis très heureux que Carlos rejoigne l’équipe. Il est également très constant dans ses courses, c’est ce dont nous avons besoin » . Le Monégasque n’est pas le seul. Son compatriote, Fernando Alonso, a aussi déclaré sa flamme à Carlos Sainz Jr.

« C’est un grand atout, il arrive chez Ferrari dans la fleur de l'âge »