Formule 1 : Romain Grosjean en dit plus sur ses blessures !

Publié le 7 décembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Forcé de prendre sa retraite de la Formule 1 plus tôt que prévu à la suite de son grave accident à Bahreïn, Romain Grosjean s’est davantage livré sur l’état de ses brûlures aux mains.

Il aura finalement dû renoncer à courir son dernier Grand Prix en carrière à Abou Dabi, l'évolution de ses blessures ne lui permettant pas de prendre le risque. La dernière image de Romain Grosjean en Formule 1 sera donc celle d’un homme sortant des flammes après 28 secondes à lutter pour sa vie. Mais la carrière du Français en F1 ne se résume pas qu’à ce terrible accident à Bahreïn. Romain Grosjean, c’est avant tout 10 ans au plus haut niveau et 10 podiums à la clé. À 34 ans, il a simplement choisi de ne pas tenter le diable à Abou Dabi pour prendre soin de lui.

« J’espère vraiment que je n’aurai pas besoin de greffe »