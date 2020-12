Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas explique sa deuxième place au championnat !

Publié le 21 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Comme l'an dernier, Valtteri Bottas a terminé le championnat du monde comme dauphin de Lewis Hamilton. Avec des crevaisons, pannes ou erreurs dans les stands, le pilote finlandais revient notamment sur la malchance qu'il a rencontré.

La chance fait partie du sport et comme le veut l'adage : la réussite, ça se provoque. Cette saison, Valtteri Bottas a dû lutter contre son coéquipier devenu septuple champion du monde mais également contre son propre destin. Impressionnant en qualifications avec cinq pole positions, le pilote finlandais a souvent perdu tout espoir durant les courses. La faute à des départs moyens, mais pas que. Victime d'une crevaison à Silverstone, le pilote de 31 ans a terminé hors des points et laissé Lewis Hamilton filer vers la victoire. Au Grand Prix de l'Eifel, le champion du monde s'est encore imposé après que Valtteri Bottas a été contraint d'abandonner à la suite d'une panne. Dernier coup du sort à Sakhir avec la terrible erreur de Mercedes lors d'un passage au stand. En effet, si George Russell a perdu toute chance de s'imposer, Valtteri Bottas a également été impacté, voyant un nouveau podium lui échapper.

« Si je devais faire une liste de toute la malchance que j'ai eue en course, elle serait assez longue »