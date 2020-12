Formule 1

Formule 1 : Ferrari se prononce sur les débuts de Mick Schumacher !

Publié le 21 décembre 2020 à 16h35 par La rédaction

La saison 2021 sera le théâtre des débuts très attendus de Mick Schumacher en Formule 1. Le patron de Ferrari Mattia Binotto, qui a suivi l’évolution du jeune pilote, s’attend à des débuts compliqués pour lui.

La saison 2020 tout juste achevée, les spéculations fusent sur l’année prochaine. Outre les nombreux mouvements entre les écuries au sein des baquets, la nouvelle année permettra de découvrir Mick Schumacher au plus haut niveau. Le fils de la légende allemande sera particulièrement attendu au volant de sa monoplace Haas. Et si le talent du champion du monde de Formule 2 ne souffre d’aucun doute, Mattia Binotto s’attend tout de même à une saison compliquée pour le pilote passé par Ferrari dans les catégories de jeune.

« Je pense qu’il apprend beaucoup dans la première saison »