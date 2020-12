Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz Jr ne veut pas changer chez Ferrari !

Publié le 21 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Après deux saisons chez McLaren, Carlos Sainz Jr. pilotera pour Ferrari en 2021 avec la lourde tâche de remplacer Sebastian Vettel. Fraîchement arrivé à Maranello, le pilote espagnol conserve ses objectifs.

Pour la première fois depuis 2007, Ferrari débutera une saison sans champion du monde. En effet, sacré à quatre reprises, Sebastian Vettel a été poussé vers la sortie et sera remplacé par Carlos Sainz Jr. qui s'alignera aux côtés de Charles Leclerc. En 2007, Kimi Raikkonen prenait place chez les rouge avec Felipe Massa et s'emparait du titre à la fin de la saison. Difficile d'imaginer le même destin pour l'actuelle paire de Maranello tant l'écurie est en difficulté et n'envisage pas de lutter contre Mercedes aussi rapidement. Pourtant, Carlos Sainz Jr. a toujours eu l'envie de gagner et compte bien réussir à remporter son premier Grand Prix chez Ferrari.

« Chaque fois que vous rêvez de Ferrari, vous rêvez de gagner, ce sont des mots qui vont ensemble »