Après la désillusion, le PSG est trollé par son bourreau

La fin du rêve pour le PSG. Face au Borussia Dortmund, la marche semblait pourtant être largement à la hauteur du club de la capitale pour rejoindre la finale. Mais dans le football, comme très souvent, rien n'est écrit d'avance. Solide face une équipe parisienne qui n'a jamais montré son meilleur visage, le défenseur et buteur du BvB, Mats Hummels, s'est autorisé un message moqueur.

La fin de saison parisienne va être plus fade que prévu. Le PSG est tombé face au Borussia Dortmund, incapable de marquer le moindre but en 180 minutes, quand les Allemands en marquaient un lors de chaque rencontre. Dans les jours à venir, les supporters, joueurs et dirigeants parisiens risquent de se demander régulièrement comment ils ont fait pour ne pas réussir à se qualifier pour la finale tant rêvée.

Entre Mats Hummels et la France, l'histoire s'écrit toujours dans le même sens ! En 2014, en quarts de finale de la Coupe du monde, l'international allemand place un coup de tête imparable pour Hugo Lloris. La France est éliminée et l'Allemagne ira remporter sa quatrième Coupe du monde de son histoire. Mardi soir, il a récidivé. Cette fois, face au PSG en marquant, de la tête, sur corner pour permettre à Dortmund de mener 1-0 durant la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Le score ne bougera pas et le PSG a été éliminé sans trop donner l'impression de se battre.

So many teams wanted to play against us. Luckily we are really nice guys and made it to the final so that as many as possible of them get the chance 👀