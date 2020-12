Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel revient sur son éviction de Ferrari !

Publié le 22 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

L'annonce avait eu l'effet d'une bombe, Ferrari n'a pas prolongé Sebastian Vettel après six saisons passées ensemble. Alors qu'il a envisagé de prendre sa retraite, le pilote allemand rebondira chez Aston Martin.

A 33 ans, Sebastian Vettel s'est retrouvé sur le carreau. Deux mois avant le début de la saison 2020, Ferrari a annoncé ne pas prolongé l'aventure avec le quadruple champion du monde. La fin de six années communes, dont deux à lutter pour le titre et trois podiums aux championnats du monde . Le pilote allemand sera remplacé par Carlos Sainz Jr. chez les rouges. Pendant ce temps, Sebastian Vettel a vécu des Grand Prix difficiles avec l'écurie de Maranello, loin d'être l'idéal pour trouver un nouvel employeur. Finalement, début septembre, Racing Point a officialisé l'arrivée de Sebastian Vettel pour la saison 2021. Toutefois, de longs mois se sont écoulés et le natif d'Heppenheim ne fermait plus la porte à une retraite anticipée.

« J'ai dû y réfléchir longuement, je n'excluais pas la retraite »