Formule 1

Formule 1 : Les grands regrets de Romain Grosjean sur sa fin de carrière !

Publié le 23 décembre 2020 à 16h35 par T.M.

Pas assez remis de ses blessures, Romain Grosjean n’a pu disputer le dernier Grand Prix de la saison, terminant donc son aventure en Formule 1 sur son terrible accident. De quoi donner des regrets au pilote français.

Entre Romain Grosjean et la Formule 1, c’est désormais terminé. En effet, Haas avait décidé de se séparer du Français avant même la fin de la saison. Si le pilote de 34 ans avait coeur de terminer sur une bonne note, la dernière image de lui sur un circuit restera celle où on le voit sortir des flammes lors de son terrible accident à Sakhir. Véritable miraculé, Grosjean souhaitait toutefois rapidement se remettre en selle pour participer au dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi. Toutefois, cela n’a pas été possible étant donné qu’il n’avait pas entièrement récupéré de ses blessures, notamment à ses mains.

« J'ai repoussé cette décision aussi longtemps que j'ai pu »