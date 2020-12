Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly s'enflamme pour Lewis Hamilton !

Publié le 22 décembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Alors que Lewis Hamilton a remporté son septième titre mondial cette saison, Pierre Gasly a obtenu la première victoire de sa carrière. Le pilote français est revenu sur sa relation avec le Britannique et notamment sur le Grand Prix de Monza.

La saison 2020 aura une place particulière dans l'histoire de la Formule 1. D'abord à cause la pandémie et de son calendrier modifié et resserré, mais aussi pour ses résultats. Lewis Hamilton a égalé puis effacé Michael Schumacher des tablettes avec 95 victoires en Grand Prix, avant de revenir à hauteur du Baron rouge avec sept titres mondiaux, quand, à l'inverse, Ferrari a vécu une saison en enfer. Côté tricolore, l'année se partage entre le souvenir douloureux de Romain Grosjean à Bahreïn, où le pilote de 34 ans a quitté la Formule 1 sur son terrifiant accident, le premier podium d'Estaban Ocon et la joie de Pierre Gasly à Monza, premier Français vainqueur d'un Grand Prix depuis 1996. Après sa victoire, le pilote Alpha Tauri a reçu les félicitations de tout le paddock et notamment de Lewis Hamilton.

« Hamilton est direct venu me féliciter après la course, ça fait quelque chose »