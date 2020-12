Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean donne de nouveaux indices sur son avenir !

Publié le 12 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Près de deux semaines après son terrible accident lors du Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean se remet peu à peu de ses blessures. Le désormais ex-pilote Haas n'a d'ailleurs pas définitivement abandonné l'idée de reprendre sa carrière de pilote, probablement ailleurs qu'en Formule 1.

Pilote sous Lotus puis Haas depuis près de 10 ans, Romain Grosjean a mis un terme à sa carrière de Formule 1 de la plus triste des manières, par un accident lors du Grand Prix de Bahreïn, seulement trois courses avant la fin de saison et son départ - déjà acté - de chez Haas. Miraculé d'un des accidents les plus effroyables de ces dernières années après être resté bloqué 28 secondes dans les flammes, Romain Grosjean entreprend désormais de se reconstruire auprès de ses proches, mais souhaiterait toujours faire son retour sur l'asphalte dans une autre catégorie de course automobile.

« Je regarde quelles sont les opportunités pour le futur »