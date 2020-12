Formule 1

Formule 1 : Le constat de Pierre Gasly après le passage de Russell chez Mercedes !

Publié le 22 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors que George Russell avait l'habitude de se battre aux portes des points avec Williams, le pilote britannique, promu chez Mercedes, a eu l'occasion de lutter pour la victoire à Sakhir. Pour Pierre Gasly, cela prouve l'importance de la voiture en Formule 1.

Un résultat de Formule 1 dépend du pilote et de sa voiture. Un classement ne range donc pas les pilotes seulement selon leur talent. Justement, la FIA a organisé un vote entre les pilotes pour établir une hiérarchie sur la dernière saison écoulée. Alors qu'au championnat du monde, Lewis Hamilton s'est emparé du titre devant Valtteri Bottas et Max Verstappen, le classement publié par la FIA est bien différent. Si le champion du monde remporte encore la palme, son dauphin n'apparaît pas dans le top 10. Le podium est complété par Max Verstappen et Daniel Ricciardo. Vainqueur du premier Grand Prix de sa carrière à Monza, Pierre Gasly jouit d'une belle cote et s'installe à la cinquième place, juste devant George Russell. D'ailleurs, le pilote français a tenu à souligner l'importance de la monoplace en Formule 1 en s'appuyant sur l'exemple du jeune britannique. Comme Carlos Sainz Jr. avant lui.

« C'est bien de se rendre compte que les résultats dépendent de la voiture »