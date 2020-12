Formule 1

Formule 1 : Schumacher, Hamilton… Nico Rosberg a fait son choix !

Publié le 24 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Depuis le début de la Formule 1, Michael Schumacher et Lewis Hamilton sont les deux seuls pilotes à avoir été sacré champion du monde à 7 reprises. Pour Nico Rosberg, le meilleur est tout trouvé.

Entre 1994 et 2004, Michael Schumacher régnait sur la Formule 1 au volant de sa Ferrari. Le pilote allemand aura révolutionné le monde de la F1 de par sa science de la course. Depuis, un autre champion lui a succédé : Lewis Hamilton. Le Britannique de 35 ans vient de conquérir son septième succès en 2020, après avoir obtenu son premier en 2008. Alors que Michael Schumacher est aujourd'hui en convalescence suite à son accident de ski en décembre 2013, Lewis Hamilton continue, lui, d’écrire la légende de la Formule 1 à bord de sa Mercedes. Seulement, qui est le meilleur ? Nico Rosberg a son avis sur la question.

« Schumacher était certainement le pilote de course le plus complet »