Formule 1

Formule 1 : George Russell s’enflamme pour sa saison !

Publié le 24 décembre 2020 à 10h35 par La rédaction

Cette saison a sûrement été celle de l’éclosion pour George Russell. Entre ses performances compliquées chez Williams et sa lutte pour la victoire avec Mercedes, le jeune Britannique revient sur son année à part.

Dernier tout au long de la saison sur sa Williams, George Russell s’est révélé au moment de remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes lors du Grand Prix de Sakhir. S’il n’a pas remporté la course à cause d’une grosse erreur de Mercedes dans les stands, George Russell aura lutté avec Valtteri Bottas pour obtenir la pôle position. De quoi mettre la pression sur le Finlandais pour les années à venir. Malgré quelques critiques de Pierre Gasly ou Fernando Alonso, George Russell est bien décidé à s’imposer dans le futur.

« Ce fut une saison émouvante et intense »