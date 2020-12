Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Max Verstappen sur sa réussite !

Publié le 27 décembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Pilote numéro un chez Red Bull à seulement 23 ans, Max Verstappen est un phénomène de précocité. À en croire le Néerlandais, sa réussite pourrait être due à l’éducation prodiguée par son père Jos, lui-même ancien pilote.

Cette saison, en dépit de nombreux coups de malchance, Max Verstappen s’est de nouveau hissé sur la 3e marche du podium du championnat du monde derrière ses rivaux de Mercedes. Celui qui reste à ce jour le plus jeune pilote à avoir débuté en Formule 1 est un phénomène de précocité. À 23 ans, le Néerlandais brûle les étapes, et compte déjà 10 victoires personnelles. Sur les deux derniers exercices, sa réussite a même coûté la place successivement à ses anciens coéquipiers Pierre Gasly et Alexander Albon. Fils de l’ancien pilote Jos Verstappen, le prodige semble avoir été éduqué à la dure, comme il l’a confié dans des propos rapportés par NextGen Auto .

« Mon père était toujours très strict »