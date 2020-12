Formule 1

Formule 1 : Red Bull, Verstappen... Les révélations de Pierre Gasly sur son niveau !

Publié le 26 décembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Rétrogradé chez Alpha Tauri en 2019 après des résultats décevants chez Red Bull, Pierre Gasly a réalisé une belle saison 2020. Confirmé dans son écurie pour 2021, le Français assure avoir réalisé une belle progression.

Après avoir bien terminé la saison 2019 chez Toro Rosso, devenue Alpha Tauri, Pierre Gasly a confirmé son renouveau cette année au sein de l’antichambre de Red Bull. Tandis que son successeur Alexander Albon, a connu une saison éprouvante au point d’être remplacé par Sergio Pérez pour l’an prochain, le Français a débloqué son compteur de victoires à Monza sur le Grand Prix d'Italie. 10e du championnat du monde et premier tricolore, le pilote de 24 ans roulera sous la même bannière en 2021, et compte bien poursuivre sa montée en puissance.

« Je connais mes qualités »