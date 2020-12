Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Bottas... L'énorme sortie de Verstappen sur Mercedes !

Publié le 27 décembre 2020 à 9h35 par A.M.

Réputé pour son franc-parler, Max Verstappen est revenu sur ses propos au sujet de la supériorité des Mercedes. Le Néerlandais avait assuré que 90% des pilotes serait champion du monde au volant d'une monoplace de la marque allemande. Des propos qu'il a confirmés, tout en rendant hommage à Lewis Hamilton. Et un peu moins à Valtteri Bottas.

Max Vertsappen est autant fougueux sur la piste que dans les médias. Réputé pour son agressivité au volant de sa Red Bull, le Néerlandais se distingue également par son franc-parler devant les micros. Il y a quelques semaines, Max Verstappen faisait ainsi parler de lui pour ses propos sur Mercedes. « Non, je ne suis pas frustré à ce sujet. J’ai beaucoup de respect pour ce qu’ils ont accompli, je ne suis pas frustré de voir Lewis dans la Mercedes. Pour être honnête, 90% de la grille pourrait gagner dans cette voiture. Je n’ai rien contre Lewis, c’est un grand pilote, mais la voiture est très dominante. Eh bien, peut-être que les autres pilotes ne domineraient pas autant que Lewis, mais vous acceptez la situation dans laquelle vous vous trouvez et essayez de prendre le meilleur de vous-même. Je ne suis pas frustré, je suis plutôt concentré sur ce qu’on peut faire de mieux pour les battre », confiait-il au sujet de la supériorité de l'écurie allemande. Des propos qu'il a confirmés tout en assurant que cela n'enlevait rien au brillant travail de Lewis Hamilton. Dans l'histoire, c'est finalement Valtteri Bottas qui se fait fracasser.

«Quand vous voyez ce que Valtteri a fait, avec la même voiture, vous pouvez voir la différence entre un top pilote et un bon pilote»