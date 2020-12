Formule 1

Formule 1 : Mercedes réaffirme sa confiance en Valtteri Bottas !

Publié le 24 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Bien que de nouveau deuxième du championnat, Valtteri Bottas évolue toujours dans l’ombre de Lewis Hamilton. Malgré cela, le Finlandais garde l’entière confiance de son écurie.

Toujours très bien placé et proche de la victoire, Valtteri Bottas se heurte à chaque fois à la concurrence de son coéquipier, Lewis Hamilton. Avec seulement 2 victoires cette saison, Valtteri Bottas est loin du Britannique, qui totalise 11 succès. Chez Mercedes depuis 2017, le pilote de 31 ans a dû récemment gérer la concurrence du jeune George Russell. Si le pilote Williams revendique la place de Bottas chez Mercedes, le Finlandais continue d’avoir la confiance de son écurie.

« Je pense qu’il est dans le bon état d’esprit »