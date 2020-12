Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon voit grand pour l’avenir de Renault !

Publié le 26 décembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Cette année, Esteban Ocon et Renault ont confirmé tout leur potentiel. Le pilote français espère maintenant aller encore plus loin.

Pour sa première saison chez Renault, Esteban Ocon est passé par toutes les émotions. Mais le Français de 24 ans a surtout brillé sur la fin de saison avec un premier podium en carrière lors du Grand Prix de Sakhir, le 29 novembre. De son côté, l’écurie Renault F1 a aussi connu une belle progression et s’est finalement classée 5e au championnat des constructeurs devant Ferrari. L’écurie française a notamment été portée par Daniel Ricciardo (5e). Et même si l’Australien quitte Renault cet hiver, le double champion du monde, Fernando Alonso, rejoint l’écurie renommée Alpine F1 pour viser encore plus haut. Esteban Ocon est d'ailleurs très confiant.

« Il faut qu’on monte encore un peu plus sur le podium »