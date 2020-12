Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc envoie un message fort pour 2021 !

Publié le 25 décembre 2020 à 22h35 par H.G.

Alors que la saison 2020 de Ferrari n’a pas été à la hauteur des attentes, Charles Leclerc est persuadé que cette année délicate s’avérera bénéfique pour la Scuderia en vue de la saison 2021.

L’année 2020 a été cauchemardesque pour Ferrari. Avec une voiture peu performante et de nombreuses erreurs commises, la Scuderia n’a jamais été en mesure de concurrencer Mercedes cette saison, qui s’est adjugé sans le moindre problème la première place du classement des constructeurs pendant que Lewis Hamilton a remporté son septième titre de champion du monde. De son côté, Ferrari n’a terminé qu’en sixième position du classement des constructeurs, tandis que Sebastian Vettel ne parvenait pas à performer. Ainsi, Charles Leclerc a inscrit 75% des points de l’écurie italienne cette année, chose qui ne suffit évidemment pas pour atteindre le haut du classement. Mais tandis que Carlos Sainz Jr remplacera le pilote allemand la saison prochaine, Charles Leclerc se montre optimiste pour l’année 2021, convaincu que les moments difficiles traversés par Ferrari appartiennent à un processus d’apprentissage qui s’avérera bénéfique dans le futur.

« Nous reviendrons plus forts »