Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel dresse un triste constat sur son passage chez Ferrari

Publié le 25 décembre 2020 à 20h35 par H.G.

Alors qu’il a officiellement quitté Ferrari au terme de son contrat à la fin de la saison 2020, Sebastian Vettel reconnait pleinement avoir sa part de responsabilité dans les échecs de l’écurie italienne.

Après six années passées au sein Ferrari, Sebastian Vettel a quitté l’écurie italienne à l’issue de son contrat après la fin de la saison 2020, dominée une fois encore par Mercedes et Lewis Hamilton. Le pilote allemand évoluera du côté de Racing Point la saison prochaine, qui prendra alors le nom de Aston Martin F1. Mais en attendant, à l’heure du bilan de l’aventure de l’Allemand chez Ferrari, c’est davantage un constat d’échec qui prédomine. En effet, en six années, Sebastian Vettel n’est pas parvenu à remporter un titre de Champion du monde au sein de la Scuderia , qui n’en a plus gagné un seul depuis le sacre de Kimi Raikkonen en 2007. Et le moins que l’on puisse dire est que le pilote de 33 ans ne cache pas sa part responsabilité dans cet échec qu'il considère néanmoins comme étant collectif.

« Nous avons échoué »